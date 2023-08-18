Под Самарой пьяный мужчина напал на приятеля с ножом и грозил убийством

Сейчас в ситуации разбирается полиция Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе посиделки двух друзей едва не закончились трагедией. Один из них напал на другого с ножом. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Информация о происшествии поступила в полицию около 5 часов утра. 36-летний пострадавший сообщил, что был в гостях в соседнем доме, где пил алкоголь вместе с другом. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил нож, приставил его к горлу гостя и пообещал лишить того жизни. Пострадавший оказал сопротивление, в результате чего получил несколько порезов и ушибов, но смог выбраться и попросить помощи у соседей.

– Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь и передали его медикам. Специалисты, осмотрев порезы и ушибы на теле потерпевшего, дали заключение, что в госпитализации местный житель не нуждается, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Хозяина дома на месте уже не было – он успел сбежать. Его задержали спустя час на одной из улиц райцентра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.

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