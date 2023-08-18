В Самарской области будут судить иностранцев-наркокурьеров из Ульяновска

Мужчины были задержаны в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отправили под суд 25-летнего мужчину и его 21-летнего знакомого. Приятелей уличили в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Следствие выяснило, что мужчины – иностранцы. Они не имеют постоянной регистрации и места жительства на территории России. В марте 2023 года они прибыли в регион из Ульяновска, чтобы заработать на продаже наркотиков.

– Забрав из тайника пакетики с наркотиком, они в течение дня раскладывали в различных местах закладки, фиксировали и передавали координаты неустановленному лицу, которое, в свою очередь, оплатило им съемную квартиру и перечислило «заработную плату» в размере 10 тысяч рублей, – информируют в полиции.

Задержать преступников удалось на Ульяновском шоссе в Сызрани. Им предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений. Оба находятся под стражей.

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