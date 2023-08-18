Самарцы рассказали, представителям каких профессий нужен высокий интеллект

Многие самарцы уверены, что отличный ум нужен врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары назвали список профессий, представителям которых, по их мнению, необходим высокий интеллект. Топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ озвучили в пресс-службе сервиса SuperJob.

На первом месте оказались представители научной деятельности – за них проголосовало 16% горожан. Второе место досталось врачам (10% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

В том, что отличный ум нужен программистам, уверены 9% самарцев. По 6% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. По 1% опрошенных считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

В этом списке также оказались журналисты, космонавты, летчики, аналитики, судьи, музыканты. А каждый десятый самарец уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии – от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

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