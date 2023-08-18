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НовостиОбщество18 августа 2023 5:13

Самарцы рассказали, представителям каких профессий нужен высокий интеллект

Самарцы рассказали, представителям каких профессий нужен высокий интеллект
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Многие самарцы уверены, что отличный ум нужен врачам

Многие самарцы уверены, что отличный ум нужен врачам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары назвали список профессий, представителям которых, по их мнению, необходим высокий интеллект. Топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ озвучили в пресс-службе сервиса SuperJob.

На первом месте оказались представители научной деятельности – за них проголосовало 16% горожан. Второе место досталось врачам (10% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

В том, что отличный ум нужен программистам, уверены 9% самарцев. По 6% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. По 1% опрошенных считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

В этом списке также оказались журналисты, космонавты, летчики, аналитики, судьи, музыканты. А каждый десятый самарец уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии – от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

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