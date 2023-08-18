Росгвардейцы проверили готовность школ Самарской области к учебному году

По легенде на территорию проникает неизвестный Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

Сотрудники Росгвадрии проверили готовность школ Самарской области к новому учебному году. Мероприятия прошли в нескольких учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По легенде на территорию проникает неизвестный и через окно первого этажа заходит в школу. Этот момент на камерах видеонаблюдения видит охранник. Он нажимает кнопку тревожной сигнализации, после чего в здание прибывает группа задержания вневедомственной охраны.

– С началом занятий, все маршруты патрулирования групп задержания будут приближены к образовательным учреждениям. Мы сделаем все, чтобы безопасность учащихся была обеспечена, – подводя итоги занятий, сказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны по городу Самаре полковник полиции Иван Гусаров.