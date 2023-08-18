Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 6:17

Росгвардейцы проверили готовность школ Самарской области к учебному году

Учебные тренировки по готовности к чрезвычайным ситуациям прошли в нескольких учреждениях региона
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По легенде на территорию проникает неизвестный

По легенде на территорию проникает неизвестный

Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

Сотрудники Росгвадрии проверили готовность школ Самарской области к новому учебному году. Мероприятия прошли в нескольких учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По легенде на территорию проникает неизвестный и через окно первого этажа заходит в школу. Этот момент на камерах видеонаблюдения видит охранник. Он нажимает кнопку тревожной сигнализации, после чего в здание прибывает группа задержания вневедомственной охраны.

– С началом занятий, все маршруты патрулирования групп задержания будут приближены к образовательным учреждениям. Мы сделаем все, чтобы безопасность учащихся была обеспечена, – подводя итоги занятий, сказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны по городу Самаре полковник полиции Иван Гусаров.