Житель Тольятти прикарманил чужой телефон и попал под уголовное дело

Сейчас в ситуации разбираются оперативники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летний житель Тольятти попал под уголовное дело из-за кражи сотового телефона. Мужчина нашел аппарат и решил оставить его себе. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в магазине на Московском проспекте. 18-летний местный житель ставил телефон на лавочке около камер хранения, откуда он исчез. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина. Его задержали, а телефон забрали.

– Ранее не судимый 61-летний местный житель пояснил сотрудникам полиции, что, обнаружив «бесхозный» телефон, не принял мер к возвращению его законному владельцу, а решил забрать его для личного пользования, – информируют в ГУ МВД по региону.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

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