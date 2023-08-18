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НовостиОбщество18 августа 2023 6:36

Аграрии Самарской области собрали более 2 млн. тонн зерна в августе 2023 года

На территории региона полным ходом идет уборочная кампания
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Планы на текущий год - собрать более 2 млн. тонн зерна

Планы на текущий год - собрать более 2 млн. тонн зерна

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжается уборочная кампания. По состоянию на 18 августа аграрии собрали более 2 млн. тонн зерна. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На текущий момент лидирующую позицию занимают три муниципалитета: Кошкинский, Большеглушицкий и Большечерниговский. Там собрано 140 и более 120 тыс. тонн собственно. Параллельно сельхозпредприятия убирают другие культуры. Уже собрано 15 тыс. тонн овощей, 10 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн льна.

Таким образом, аграрии региона постепенно приближаются к выполнению намеченных планов – в этом году они намерены собрать 2,47 млн. тонн зерна. При этом урожайность уже превысила средние многолетние значения.

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