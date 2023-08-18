Роспотребнадзор запретил купаться на семи пляжах Самары

В местах купания было взято несколько проб воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в нескольких водоемах Самарской области была обнаружена некачественная вода. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по итогам исследований.

– Было взято 170 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 554 проб – на микробиологические показатели, 759 проб – на возбудители инфекционных заболеваний, 153 пробы – на паразитологические показатели, – информируют в ведомстве.

По состоянию на 17 августа несоответствующие пробы были обнаружены на семи пляжах Самары: 1, 2 и 3 очереди набережной, Загородного парка, санатория «Можайский» Кировского района, в районе спуска Барбошиной поляны, Красноглинского района. Нарушения также зафиксированы на пляже озера Банное в Сергиевском районе.

Отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры обнаружено не было, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, специалисты рекомендуют жителям временно не купаться в указанных водоемах.

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