Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 7:38

В Самарской области более 100 студентов получат стипендию губернатора

Глава региона подписал постановление о предоставлении стипендий нескольким студентам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Размер стипендии составляет 30 тысяч рублей

Размер стипендии составляет 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году стипендию губернатора Самарской области получат более 100 студентов. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно документации, деньги будут выделены за второй семестр прошлого учебного года. Сумма составит 30 тысяч рублей.

Стипендию получат студенты политехнического, экономического, медицинского, аграрного университетов, Самарского университета, СамГУПС, ПГУТИ,,Самарского филиала Московского городского педагогического университета и ТГУ, МИРа, юридического института ФСИН, университета сервиса и института культуры, «Реавиза». Всего - 108 человек.