В Самарской области более 100 студентов получат стипендию губернатора

Размер стипендии составляет 30 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году стипендию губернатора Самарской области получат более 100 студентов. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно документации, деньги будут выделены за второй семестр прошлого учебного года. Сумма составит 30 тысяч рублей.

Стипендию получат студенты политехнического, экономического, медицинского, аграрного университетов, Самарского университета, СамГУПС, ПГУТИ,,Самарского филиала Московского городского педагогического университета и ТГУ, МИРа, юридического института ФСИН, университета сервиса и института культуры, «Реавиза». Всего - 108 человек.