В Самаре «ГАЗ» отлетел в столб после столкновения с «Грантой»

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 17 августа, в Самаре произошло ДТП с участием двух авто. ГАЗ и «Гранта» столкнулись в Промышленном районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 9:30. 23-летний водитель «Лада Гранта» ехал по ул. Воронежская в направлении ул. Ставропольская. Напротив дома №92 он не уступил дорогу автомобилю ГАЗ под управлением 34-летнего водителя. Машины столкнулись, после чего ГАЗ отбросило на газон, а оттуда – в столб.

С места происшествия в медицинское учреждение были доставлены оба водителя. Им назначено амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.