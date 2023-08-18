Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:21

В Самаре «ГАЗ» отлетел в столб после столкновения с «Грантой»

ДТП с участием отечественных авто произошло в Промышленном районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 17 августа, в Самаре произошло ДТП с участием двух авто. ГАЗ и «Гранта» столкнулись в Промышленном районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 9:30. 23-летний водитель «Лада Гранта» ехал по ул. Воронежская в направлении ул. Ставропольская. Напротив дома №92 он не уступил дорогу автомобилю ГАЗ под управлением 34-летнего водителя. Машины столкнулись, после чего ГАЗ отбросило на газон, а оттуда – в столб.

С места происшествия в медицинское учреждение были доставлены оба водителя. Им назначено амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.