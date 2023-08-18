В Самарской области в 2023 году капитально отремонтируют 5 школ

Работы ведутся на нескольких объектах образования. Фото: "Единая Россия" Самарская область

1293 школ в 73 регионах России откроются к 1 сентября после капитального ремонта. Об этом стало известно на Всероссийском штабе по контролю за строительством и капремонтом школ, который провели секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

– По большинству объектов работы находятся на финишной прямой. Готовность от 70 до 99%. В «красной зоне» по капремонту всего несколько субъектов, – отметил Андрей Турчак.

Работы ведутся и в Самарской области. В 2023 году капремонт проводится в 5 учебных заведениях. В их числе - «Образовательный центр» школы № 7 в Новокуйбышевске, СОШ «Центр образования» в Чапаевске, школа № 2 в поселке Суходол Сергиевского района, СОШ № 1 в селе Приволжье и СОШ в селе Челно-Вершины.

– Родители, активисты партпроекта «Новая школа», педагоги и представители министерства образования побывали на всех объектах. Некоторые вопросы с подрядчиками решались сразу на местах. Самое пристальное внимание сейчас будет направлено на благоустройство пришкольных территорий, – рассказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Ильина.

Параллельно с этим в стране продолжается реализация традиционных акций «Единой России». В их числе – акция «Собери ребенка в школу».

– Набор первоклассника – ранец, портфель, всю необходимую учебную литературу – в этом году уже получили более 160 тысяч детей. Уверен, что за оставшиеся до 1 сентября две недели мы преодолеем отметку в 200 тысяч, – сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» также помогает подготовить школы к 1 сентября. Активисты партии убирают территории и проводят их озеленение, покупают спортинвентарь, литературу для школьных библиотек, проверяют готовность школ.