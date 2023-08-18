Рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 18 по 20 августа 2023 года

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие дни, с 14 по 17 августа, сотрудники Госавтоинспекции задержали 57 водителей мототранспорта, нарушивших ПДД. В предстоящие выходные рейды на территории Самарской области будут продолжены.

– В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле – выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, – информируют в ГУ МВД по региону.

В рейдах, которые пройдут с 18 по 20 августа, максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего. Оперативники просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и осторожность.