Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 8:47

Рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 18 по 20 августа 2023 года

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат искать нарушителей на дорогах губернии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие дни, с 14 по 17 августа, сотрудники Госавтоинспекции задержали 57 водителей мототранспорта, нарушивших ПДД. В предстоящие выходные рейды на территории Самарской области будут продолжены.

– В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле – выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, – информируют в ГУ МВД по региону.

В рейдах, которые пройдут с 18 по 20 августа, максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего. Оперативники просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и осторожность.