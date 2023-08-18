В Самаре нетрезвый мужчина напал с ножом на начальника налоговой

ЧП произошло 17 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники разбираются в обстоятельствах происшествия, которое произошло в Самаре в четверг, 17 августа. На начальника одного из районных отделов ФНС напали с ножом. Об этом сообщили местные жители.

По словам очевидцев, налоговик сделал замечание пьяному мужчине – тот сильно шумел. В ответ нетрезвый самарец набросился на пострадавшего с ножом. Он успел нанести мужчине серьезные ранения.

Отметим, что официальная версия произошедшего пока устанавливается, однако сам факт нападения зафиксирован. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Отмечается, что причиной нападения стал бытовой конфликт. Сейчас следователи разбираются в инциденте.