Водитель мопеда сбил женщину-пешехода на ул. Димитрова в Самаре

В результате ДТП пострадавшая получила травмы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре в четверг, 17 августа 2023 года. В результате аварии пострадала женщина-пешеход. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в Промышленном районе в 9:00. Из материалов ГИБДД следует, что 25-летний водитель мопеда Sigma sport ехал по улице Димитрова в сторону Молодежной. Напротив дома №75 он сбил 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу с места происшествия. Полицейские выясняют все причины произошедшего.

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