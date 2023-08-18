Суд лишил ООО «Берег-П» права собственности на участок на Пятой просеке в Самаре

Указанные сведения уже внесены в ЕГРН. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд лишил ООО «СЗ «Берег-П» права собственности на часть земельного участка на Пятой просеке у берега озера Леснуха в Самаре. С соответствующим иском обратился прокурор города Артем Ярыгин.

– Проверка показала, что застройщик незаконно оформил часть земельного участка. В соответствии с положениями действующего законодательства полоса земли вдоль берега водного объекта предназначена для общего пользования и находится в государственной или муниципальной собственности, – информирует прокуратура Самарской области.

По результатам рассмотрения иска суд прекратил право собственности компании на территории. Указанные сведения внесены в ЕГРН.

Напомним, вопрос строительства нового ЖК вызывает возмущения самарцев уже несколько лет. Жители выступают против застройки, так как на детские сады, школы и поликлиники уже и так очень большая нагрузка.