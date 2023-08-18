Девушка на самокате угодила под колеса автомобиля в Самаре

Пострадавшую передали медикам, сообщают очевидцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 августа 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием самокатчицы. Девушка оказалась под колесами автомобиля. Об этом сообщили местные жители.

По словам очевидцев, все случилось на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. Девушка начала пересекать перекресток по диагонали. В этот момент на проезжей части оказалась иномарка. В результате машина сбила самарчанку.

– Девушка в порядке, жива. Ее передали медицинским работникам, – сообщают самарцы.

Установить обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Самаре также произошло ДТП с участием пешехода. Водитель мопеда сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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