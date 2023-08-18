Девушка на самокате угодила под колеса автомобиля в Самаре

Пострадавшую передали медикам, сообщают очевидцы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 17 августа 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием самокатчицы. Девушка оказалась под колесами автомобиля. Об этом сообщили местные жители.
По словам очевидцев, все случилось на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. Девушка начала пересекать перекресток по диагонали. В этот момент на проезжей части оказалась иномарка. В результате машина сбила самарчанку.
– Девушка в порядке, жива. Ее передали медицинским работникам, – сообщают самарцы.
Установить обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в Самаре также произошло ДТП с участием пешехода. Водитель мопеда сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
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