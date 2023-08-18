В Самаре 26 августа пройдет школа «Стома Вместе»

Цель проекта - улучшить социальную реабилитацию людей со стомой / Фото: vk.com/dobrovolci63

В следующую субботу, 26 августа 2023 года, в Самаре пройдет школа «Стома Вместе» (14+). Это будет информационная встреча, посвященная проблемам стомированных пациентов и инвалидов России.

— Цель проекта «Школа Стома Вместе» — улучшить социальную реабилитацию людей со стомой кишечника и/или мочеточника, способствовать их интеграции в общество и адаптации к новым условиям жизни. А также поднять осведомленность всего общества, — сообщили организаторы мероприятия — АНО «Стома Вместе».

Участникам встречи расскажут, какие права и льготы есть у человека со стомой, как реагировать на новую особенность в своем теле, как об этом рассказать друзьям и коллегам и как адаптироваться к новой жизни со стомой.

Школа «Стома Вместе» пройдет 26 августа 2023 года в общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13). Мероприятие продлится с 14:00 до 17:00. Прийти на него сможет любой желающий.

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