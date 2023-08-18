Сельчанин установил на водоеме под Самарой шлагбаум и брал плату с отдыхающих

Ситуацией заинтересовался следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сельчанин из Самарской области придумал необычный, но незаконный способ заработка. Он брал с земляков плату за проезд к водоемам. Подробности сообщили в СК России.

«Предпринимательская» деятельность развернулась на территории водоохранной зоны карьеров в поселке Алексеевка. Местный житель установил на подъезде к водоемам шлагбаум, а другие пути перерыл экскаватором. Чтобы попасть на водоем другие отдыхающие должны были заплатить горе-бизнесмену.

Отметим, что ситуацией уже заинтересовались в следственном комитете. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.