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НовостиОбщество18 августа 2023 10:18

Сельчанин установил на водоеме под Самарой шлагбаум и брал плату с отдыхающих

Незаконная предпринимательская деятельность развернулась в поселке Алексеевка
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ситуацией заинтересовался следственный комитет

Ситуацией заинтересовался следственный комитет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сельчанин из Самарской области придумал необычный, но незаконный способ заработка. Он брал с земляков плату за проезд к водоемам. Подробности сообщили в СК России.

«Предпринимательская» деятельность развернулась на территории водоохранной зоны карьеров в поселке Алексеевка. Местный житель установил на подъезде к водоемам шлагбаум, а другие пути перерыл экскаватором. Чтобы попасть на водоем другие отдыхающие должны были заплатить горе-бизнесмену.

Отметим, что ситуацией уже заинтересовались в следственном комитете. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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