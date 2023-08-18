Азаров пригласил Мишустина на открытие Обхода Тольятти в 2024 году

Готовность моста через Волгу достигла уже 83% Фото: правительство Самарской области

В четверг, 17 августа 2023 года, Самарскую область с рабочей поездкой посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Во время личной встречи с губернатором Дмитрием Азаровым он поинтересовался тем, как регион использует различные специальные инструменты развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Во время этого диалога губернатор сообщил, что за счет инфраструктурных бюджетных кредитов области удалось привлечь 19,5 млрд рублей. Часть средств направили на создание Обхода Тольятти. На данный момент строительство моста через Волгу выполнено на 83%. Дмитрий Азаров пригласил Михаила Мишустина на открытие нового транспортного объекта в 2024 году.

Кроме того, бюджетные кредиты позволили региону привести в порядок 61,5 км дорог. Сейчас в Самарской области возводят 12 модульных ФАПов и приводят в порядок дома культуры. Около 2 млрд рублей, полученных дополнительно, регион планирует потратить на покупку 309 автобусов и 12 трамваев.

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