Тренеры самарских спортшкол и центров получат статус педагогических работников

В Самарской области работают 48 организаций системы подготовки спортивного резерва Фото: правительство Самарской области

В Самарской области с 2023 года тренеры спортивных центров и школ получат статус педагогических работников. А сами учреждения — лицензии на образовательную деятельность. Такое решение было принято в соответствии с новым федеральным законом.

Насколько известно, с начала 2023 года в Самарской области постоянную лицензию на ведение образовательной деятельности получили все организации, которые занимаются подготовкой спортивного резерва. Сейчас в регионе таких заведений 48: девять государственных учреждений Самарской области, 36 муниципальных (Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, спортшкола ЦСК ВВС) и три некоммерческие организации. В них работают более тысячи штатных тренеров-преподавателей. Занимаются в спортивных центрах и школах региона свыше 42 тысяч ребят.

Планируется, что статус педагогического работника даст тренерам дополнительные социальные гарантии.

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