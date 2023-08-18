В Самарской области подготовка к школе стартовала раньше обычного

Фото: предоставлено компанией "Мегафон"

Ажиотаж среди своих абонентов аналитики МегаФона отметили в онлайн-магазинах школьной формы. В первые две недели августа мобильный интернет-трафик на специализированных сайтах вырос на 186% в сравнении с тем же периодом в июле, разница с прошлым годом составила 63%.

Посещаемость универсальных ресурсов с детской одеждой, где также продается форма, увеличилась на 20%, а популярных маркетплейсов — на 13%. Сервисы, где представлены только канцтовары, пока не интересны пользователям. Специалисты не фиксировали рост трафика в магазинах с предметами для учебы. Вероятно, тетради и письменные принадлежности предпочитают покупать ближе к началу учебного года или выбирать все необходимое в торговых залах.

Не меньше родители озабочены и безопасностью детей. В августе выросло количество семей, которые подключают услуги «Родительский контроль» и «Где Мои Дети». Благодаря сервисам они определяют местоположение, ограничивают доступ к приложениям, устанавливают максимальное время их использования и узнают, сколько времени в день ребенок проводит в сети. Мамы чаще присматривают за детьми онлайн: 58% пользователей этих услуг — женщины.

- Высокая скорость мобильного интернета и надежный сигнал играют важную роль как для онлайн-шопинга, так и для доступа к функциям и возможностям интернет-сервисов, предназначенным для защиты детей. Наши инженеры активно используют летние месяцы для развития сети. После проведенных технических работ жители и гости 270 населенных пунктов региона загружают страницы до 30%быстрее, — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.