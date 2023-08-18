В Самаре ввод «Театральной» сократит интервал между поездами до четырех минут

Ввод новой станции позволит увеличить пассажиропоток самарского метрополитена Фото: администрация Самары

В четверг, 17 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава региона рассказал о строительстве метро. В частности, он отметил огромные плюсы новой станции «Театральная» для жителей Самары.

По словам Дмитрия Азарова, завершение строительства первой ветки самарского метрополитена позволит увеличить пассажиропоток. Сейчас поезда в метро ходят с интервалом 10-15 минут, потому что нет закольцовки. Реализация станции «Театральная» позволит сократить интервал движения до 4-6 минут. Подобное развитие общественного транспорта – огромный потенциал дополнительного жилищного строительства. Достроить станцию планируется в 2024 году.

Напомним, сейчас регион активно развивает транспортную инфраструктуру. Около 2 млрд рублей пойдет на покупку новых комфортных автобусов и трамваев. Также идет строительство новой трассы и моста через Волгу в районе села Климовка Шигонского района.

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