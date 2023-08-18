В Челно-Вершинском районе построят более 3,5 км газопроводов до конца 2023 года

Сейчас газовая компания продолжает газификацию села Каменный брод / Фото: ООО "СВГК"

До конца 2023 года в Челно-Вершинском районе Самарской области будет построено более 3,5 километров газопроводов для подключения новых потребителей по программе социальной газификации.

Так, в соответствии с планами по догазификации губернии Средневолжская газовая компания продолжает газификацию села Каменный брод Челно-Вершинского района. Для снабжения голубым топливом домовладений по улице Заводской строится сеть газопроводов общей протяженностью 1, 83 километра и устанавливается шкафной пункт для регулирования давления в сети. Проектом предусмотрена установка 10-ти выходов к границам земельных участков.

Газопровод по ул. Набережной протяженностью 690 метров и 11-ю выходами к домам уже построен. В начале августа состоялась его врезка в действующую сеть и подключение двух новых потребителей. Таким образом общее количество лицевых счетов в Каменном Броде уже увеличилось до 329.

Прием заявок на догазификацию продолжается в МФЦ, в территориальных центрах обслуживания клиентов и на сайте СВГК.

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