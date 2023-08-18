Старшеклассникам расскажут, как ИИ помогает сохранять биоразнообразие планеты

Образовательная программа стартует на базе центра "Сириус" в сентябре 2023 года / Фото: vk.com/sirius_lessons

В сентябре на базе образовательного центра «Сириус» стартует новый сезон программы «Уроки настоящего». Организатор — фонд «Талант и успех». В этом году это мероприятие пройдет уже в седьмой раз.

Откроет новый сезон образовательного проекта задача от Сбера «Уроки настоящего бизнес-анализа для задач искусственного интеллекта». Учащиеся со всей России смогут изучить направление идентификации редких и исчезающих видов животных, познакомиться с технологией компьютерного зрения и попробовать себя в роли аналитиков.

Участникам программы нужно будет проанализировать направление идентификации леопардов, занесенных в Красную книгу России. Исследование охватит два вида больших кошек: переднеазиатского и дальневосточного леопардов (в России их менее 200 особей).

Экспертами на проекте выступят ведущие исследователи банка в области Data Science. Они расскажут, почему применение ИИ для сохранения дикой природы так важно и в каких сферах он помогает уже сегодня. Участники цикла познакомятся с основами бизнес-анализа и на практике попробуют эффективно структурировать и систематизировать информацию для задач ИИ.

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