В Самаре будут судить владельца иномарок, который дал взятку таможеннику

Таможенник от денег отказался, а нарушитель попал под уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего иностранца. Мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику Самарской таможни. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что задержанный пытался дать таможеннику взятку в размере 450 тысяч рублей. За деньги он просил вернуть семь автомобилей марки «Тойота», «Лексус» и «Хонда». Ранее они были задержаны Самарской таможней, по факту их незаконного нахождения на территории Евразийского экономического союза возбудили дела об административном правонарушении.

Попытка дачи взятки была совершена в мае 2023 года. Иностранец положил деньги в папку по административному производству и пододвинул ее к сотруднику. Однако таможенник от денег отказался. Нарушителя задержали, было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Следствие продолжается.

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