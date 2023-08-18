Первый пуск самарской ракеты-носителя «Союз-5» состоится в декабре 2025 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 августа посетил цех сборки "Союза-5" / Фото: vk.com/rkcprogress

Стало известно, когда состоится пуск ракеты-носителя «Союз-5», разработкой которой сейчас занимается РКЦ «Прогресс» в Самаре. Старт намечен на декабрь 2025 года. Об этом стало известно в четверг, 17 августа, во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина на предприятие.

Так, премьер-министр побывал в цехе, где идет реконструкция производства для изготовления ракеты-носителя «Союз-5». Там уже работают две установки для сварки продольного и кольцевого швов. В скором времени начнется монтаж третьей сварочной установки. Для этого в цехе уже подготовили фундамент.

Гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал Михаилу Мишустину о ходе работ по созданию «Союза-5». По его словам, они должны завершиться 25 ноября 2025 года. Пуск новой ракеты намечен на 24 декабря 2025 года. Она стартует с космодрома Байконур.

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