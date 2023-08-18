В Самаре появится новая дорога на границе Промышленного и Октябрьского районов

Проект по продлению улицы XXII Партсъезда планируется реализовать за 2023-2025 годы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются продлить улицу XXII Партсъезда. Новая дорога будет проходить по границе Промышленного и Октябрьского районов. Ее планируют проложить от Московского шоссе до улицы Солнечной. Сейчас департамент градостроительства ищет подрядчика для выполнения первого этапа работ — выноса коммуникаций.

Строительство этой дороги планировалось еще 10 лет назад, но работы постоянно откладывались из-за нехватки средств. Сроки реализации проекта — 2023–2025 годы, а стоимость — более чем 1 млрд рублей. На всем протяжении дороги сделают по две полосы движения в каждую сторону. Ближе к Московскому шоссе она будет расширяться до трех полос. Также предусмотрено устройство центральной разделительной полосы и островков безопасности на пешеходных переходах.

Благодаря этому участку улицы XXII Партсъезда появится новая поперечная дорога между главными артериями города – Московским шоссе и Ново-Садовой. Именно эти улицы больше всего страдают от серьезных пробок. С созданием новой дороги-поперечника в полную силу начнет работать развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

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