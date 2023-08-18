Стали известны победительницы конкурса «Мисс купальник 2023» в Самаре

В ближайшее время мы свяжемся с победительницами.

Определились победительницы конкурса «Мисс купальник 2023» в Самаре, который проходил на сайте samara.kp.ru. Победительниц определяли посетители сайта путем голосования.

Титул «Мисс купальник 2023» завоевала Елена Максимова. В тройке призеров Светлана Волынка и Мария Баркова. Они набрали наибольшее количество голосов. Поздравляем победительниц!

В ближайшее время мы проверим легитимность всех голосов и свяжемся с победительницами. Награждение пройдет в пресс-центре «КП-Самара» по адресу: улица Лесная, дом 9. О времени церемонии награждения мы сообщим отдельно.