В Самаре 22, 24 и 25 августа отключат холодную воду в части домов

Отключать воду в домах самарцев будут на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре часть жителей может остаться без холодной воды на следующей неделе. Подачу ресурса приостановят на время проведения плановых работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Так, во вторник, 22 августа 2023 года, с 9:00 до 19:00 не будет холодной воды по адресам: ул. Корабельная, 12 (здесь установят бойлер), ул. Артемовская, 22 и ул. Печерская, 25-29, а с 9:00 до 16:00 — ул. Каховская, 17-21, 22а, 23, 23а, 28, 30 и пр. Кирова, 155а.

В четверг, 24 августа 2023 года, с 9:00 до 16:00 отключат воду в домах №№ 52-60 по улице Магистральной. В пятницу, 25 августа, с 10:00 до 13:00 придется посидеть без ХВС жителям следующих домов: ул. Металлистов, 70, ул. Ставропольская, 167 и 169, пр. Юных Пионеров, 146 и 148.

В ресурсоснабжающей компании отмечают, информация об отключениях — предварительная. В течение недели список работ могут скорректировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал