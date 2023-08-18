Самарцы сняли на видео пожар в многоэтажке на ул. Краснодонской 18 августа

Огонь охватил квартиру на одном из верхних этажей дома
Фото: скриншот видео
Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажке на улице Краснодонской, 1 в Самаре. На кадрах видно, как клубы дыма вырываются из окон дома на верхних этажах.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, в многоэтажке загорелась одна из квартир. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, еще 16 спасли, в том числе пятерых детей. Три человека пострадали. По предварительным данным, они получили ожоги.
Пожарные уже локализовали возгорание. Сейчас они продолжают бороться с огнем. На месте также работают сотрудники полиции. Они обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники
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