Самарцы сняли на видео пожар в многоэтажке на ул. Краснодонской 18 августа

Огонь охватил квартиру на одном из верхних этажей дома Фото: скриншот видео

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажке на улице Краснодонской, 1 в Самаре. На кадрах видно, как клубы дыма вырываются из окон дома на верхних этажах.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в многоэтажке загорелась одна из квартир. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, еще 16 спасли, в том числе пятерых детей. Три человека пострадали. По предварительным данным, они получили ожоги.

Пожарные уже локализовали возгорание. Сейчас они продолжают бороться с огнем. На месте также работают сотрудники полиции. Они обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники

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