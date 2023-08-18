Более 50% жителей Самары пытаются изменить своего партнера

Большинство мужчин и женщин считают, что отношения могут помочь им найти новые увлечения, хобби и интересы Фото: Shutterstock

В Самаре почти 51% горожан признались, что пытаются изменить своего партнера (осознанно или нет). Треть опрошенных рассчитывает с отношениями приобрести новые полезные привычки, изменить свой образ жизни в лучшую сторону и начать новый этап в жизни. Такими результатами исследования поделились онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и сеть сайтов знакомств Мамба.

В новые отношения многие самарцы вступают с рядом ожиданий и опасений. Большинство мужчин и женщин (39% и 74% соответственно) считают, что отношения могут помочь найти новые увлечения, хобби и интересы. Представительницы женского пола (28%) ожидают значительных перемен, включая смену работы или переезд.

Почти 41% опрошенных мужчин опасаются, что может испортиться качество жизни. В реальности меняться приходится всем. Чаще всего пара начинает вести здоровый образ жизни и осваивать новые навыки. В отношениях сокращаются и встречи с друзьями. Так, среди мужчин это пятая часть, среди женщин почти треть.

Психологи отметили, что желание изменить партнера может возникнуть со временем, однако важно учитывать, что никто не должен соответствовать чьим-то ожиданиям. В большинстве случаев осознанное желание «причинить добро» увенчивается раздражением с одной стороны и разочарованием с другой.

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