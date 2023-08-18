Самарцев попросили не бросать в унитаз огурцы и арбузные корки

За семь месяцев 2023 года коммунальщики устранили уже 3 609 засоров и промыли 120 км труб / Фото: РКС-Самара

Жители Самары продолжают сбрасывать в унитазы остатки овощей и фруктов. Это создает большие проблемы не только в домашних трубах, но и на уличных сетях. Об этом сообщили представители «РКС-Самара».

Летние месяц – это время изобилия самых разных овощей и фруктов. Однако не все умеют правильно утилизировать их остатки. Многие самарцы выбрасывают очистки овощей, подпорченные фрукты, арбузные корки и огурцы в унитаз, путая его с мусорным ведром. Тем самым они создают засоры в канализации. За семь месяцев 2023 года коммунальщики устранили уже 3 609 засоров и промыли 120 километров труб.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании напоминают, что нельзя смывать в раковину и унитаз салфетки, ватные палочки, подгузники и средства контрацепции. Также любая химия и лекарства негативно влияют на бактерии, которые чистят стоки. Донести до мусорных контейнеров также следует остатки еды, наполнители для кошачьих лотков, опилки и стройматериалы. Чтобы утилизировать жир и масло, необходимо сначала его собрать бумагой или тканью и выбросить в мусор.

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