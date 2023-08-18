Дмитрий Азаров вручил губернские премии в области культуры и искусства

Губернатор вручил награды и пообщался с участниками торжественного мероприятия / Фото: Андрей Савельев

В пятницу, 18 августа 2023 года, в Самарской области прошла торжественная церемония вручения премий в области культуры и искусства. Награды из рук губернатора Дмитрия Азарова получили 16 человек из разных муниципалитетов региона.

Премии присудили по итогам конкурсного отбора работ по нескольким направлениям. Среди них: музыкальное, театральное, изобразительное искусство; архитектура; народные промыслы и ремесла; литература; журналистика; ТВ и кинематография; библиотечная и музейно-выставочная деятельность. Глава региона отдельно поблагодарил участников мероприятия за работу с детьми, за помощь в развитии их творческих способностей, а также отметил тех деятелей культуры, которые ездят в зону СВО и поддерживают наших бойцов.

Кроме того, Дмитрий Азаров рассказал, какие изменения произошли в Самарской области в сфере культуры за последние годы: «Мы стараемся максимально использовать те возможности, которые дают нацпроекты. Так, мы уделяем большое внимание домам культуры. Проведен капитальный ремонт в 33 зданиях, построены два новых ДК. Еще будем строить. Модельные библиотеки, виртуальные концертные залы, школы искусств - обязательно эту работу будем продолжать»

После окончания торжественной церемонии глава региона пообщался с участниками встречи. В ходе беседы они озвучили ряд предложений. Среди них: создание мобильного музея, посвященного театральной культуре Самарской области; организация парковки перед драмтеатром; учреждение регионального грантового конкурса к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и продолжение проекта фестиваля антифашистской песни. Дмитрий Азаров поручил проработать все эти вопросы.

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