В Самарской области полицейские провели профилактические беседы о мошенничестве

Правоохранители призвали жителей Самарской области быть бдительнее Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области прошли мероприятия, целью которых было обезопасить жителей региона от деятельности мошенников. Полицейские с профилактическими беседами посетили банк и медучреждение. Об этом сообщили представители ГУ МВД по Самарской области.

В Жигулевске подполковник полиции Владимир Соловьев посетил офис банка, чтобы предупредить сотрудников о наиболее распространенных и новых способах дистанционного мошенничества. В Волжском районе замначальника ОУР, подполковник полиции Кирилл Матросов совместно с председателем Общественного совета Сергеем Братко провели встречу с медицинским персоналом. В ходе бесед они озвучили примеры наиболее частых схем мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Сотрудники полиции посоветовали обратить особое внимание на совершение сомнительных финансовых операций, особенно клиентами пожилого возраста. Также осторожнее отнестись к оформлению кредитов, снятию или переводам крупных сумм денежных средств.

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