В Самаре «Ласточку» временно заменят на поезд с вагонами повышенной комфортности

"Ласточку" заменят на другой состав из-за производственной необходимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно перестанет ходить скоростная электричка «Ласточка». Изменения затронут ту, что курсирует между Самарой и Сызранью. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

В эти выходные, 19 и 20 августа 2023 года, «Ласточку» заменят на поезд ЭД4М с вагонами повышенной комфортности. Это связано с производственной необходимостью.

Так, 19 августа из Самары в Сызрань отправятся поезда № 7141 в 07:10 и № 7145 в 18:32. Проследует из Сызрани до Самары с вагонами повышенной комфортности электричка № 7142 в 09:22.

В воскресенье, 20 августа 2023 года, будут курсировать следующие электропоезда: № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13), № 7143 Самара (отпр. 16.08) – Сызрань (приб. 17.46) и № 7144 Сызрань (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53).

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