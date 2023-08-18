Расписание ряда электричек изменят в Самаре с 21 августа

В Самарской области скорректируют время отправления или прибытия нескольких пригородных поездов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на следующей неделе изменят расписание движения ряда электричек. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, с 21 августа 2023 года поезд № 6574 Безенчук (отпр. 08.07) – Мирная (приб. 09.45) устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр. 06.52) — Мирная (приб. 09.45). Поезд № 7553 Самара (отпр. 06.35) –Безенчук (приб. 07.47) по рабочим дня будет курсировать так: Самара (отпр. 06.35) – Сызрань-1 (приб. 09.04).

По измененному расписанию с субботы, 26 августа 2023 года, будут ходить поезда № 7141 Самара (отпр 7.10) – Сызрань-1 (приб. 8.57) — прибытие в Сызрань сдвинется на 9:11; № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13) — время отправления и прибытия сдвинется на одну минуту. Также по выходным дням поезд № 6553 Мирная (отпр. 06.08) – Безенчук (приб. 07.47) будет ходить по маршруту Мирная (отпр. 06.08) – Сызрань -1 (приб. 09.04).

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