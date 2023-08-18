Депутат Госдумы Бурматов заинтересовался массовым отравлением кошек в Самаре

Парламентарий направил запрос в МВД с просьбой провести проверку из-за гибели животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делом об отравлении 14 уличных кошек в микрорайоне «Солнечный-4» на улице Ново-Садовой в Самаре заинтересовался депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов. Он взял эту историю на личный контроль. Ответ парламентария на свое обращение выложила в соцсетях лидер инициативной группы Елена Махрова.

– Мною направлены депутатские запросы на имя начальника регионального ГУ МВД с просьбой изучить изложенные доводы, провести проверку указанных в обращении фактов и принять предусмотренные законодательством РФ меры, – говорится в ответе депутата, датированном 15 августа 2023 года.

Напомним, кто-то разложил отравленную пищу в открытом доступе на площадках выгула для домашних собак. Несколько дворовых кошек, съев «угощение», погибли. Местные жители обнаружили их тела прямо на улице. Как пишет OBOZ.INFO, после гибели животных была создана инициативная группа, которая до сих пор добивается привлечения живодеров к уголовной ответственности.

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