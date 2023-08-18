Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 14:59

Депутат Госдумы Бурматов заинтересовался массовым отравлением кошек в Самаре

В Госдуме заинтересовались историей с гибелью 14 дворовых кошек на ул. Ново-Садовой в Самаре
Анастасия ПИГИНА
Парламентарий направил запрос в МВД с просьбой провести проверку из-за гибели животных

Парламентарий направил запрос в МВД с просьбой провести проверку из-за гибели животных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делом об отравлении 14 уличных кошек в микрорайоне «Солнечный-4» на улице Ново-Садовой в Самаре заинтересовался депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов. Он взял эту историю на личный контроль. Ответ парламентария на свое обращение выложила в соцсетях лидер инициативной группы Елена Махрова.

– Мною направлены депутатские запросы на имя начальника регионального ГУ МВД с просьбой изучить изложенные доводы, провести проверку указанных в обращении фактов и принять предусмотренные законодательством РФ меры, – говорится в ответе депутата, датированном 15 августа 2023 года.

Напомним, кто-то разложил отравленную пищу в открытом доступе на площадках выгула для домашних собак. Несколько дворовых кошек, съев «угощение», погибли. Местные жители обнаружили их тела прямо на улице. Как пишет OBOZ.INFO, после гибели животных была создана инициативная группа, которая до сих пор добивается привлечения живодеров к уголовной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал