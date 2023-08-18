Дмитрий Азаров лично поздравил фронтовика Андрея Калюжного со 100-летним юбилеем

Андрей Калюжный защищал Москву и прошел Орловско-Курскую дугу / Фото: Дмитрий Бурлаков

В пятницу, 18 августа 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил участника Великой Отечественной войны Андрея Калюжного. Сегодня ветеран из Новокуйбышевска отмечает свое 100-летие. Глава региона лично поздравил его с юбилеем.

– Спасибо вам большое за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей страны, для самарской земли, для Новокуйбышевска. Доброго здоровья, долгих лет. Знаю, что вы и сейчас активно взаимодействуете с ветеранским движением, и за это вам огромная благодарность, – обратился к ветерану Дмитрий Азаров.

Андрей Калюжный родом из Воронежской области. Работал сельским трактористом, а потом, когда началась война, отправился на фронт. Получил звание младшего сержанта и стал командиром отделения противотанкового оружия. Андрей Калюжный защищал Москву, прошел Орловско-Курскую дугу, где получил осколочные ранения.

После лечения в госпитале отправился учиться в школу пилотов в Энгельсе, затем — в школу штурмовой авиации в Уральске. Именно там и застал его победный май 1945 года. Демобилизовался Андрей Калюжный только в 1947-м. После этого он вместе с супругой приехал в Новокуйбышевск, где устроился на нефтеперерабатывающий завод. Там он отработал четверть века.

Юбиляр поблагодарил Дмитрия Азарова за то, что он приехал его проведать, за внимание и помощь участникам Великой Отечественной войны. Губернатор после визита к Андрею Калюжному поручил главе Новокуйбышевска Сергею Маркову рассмотреть вопрос о выпуске сборника мемуаров ветерана о фронтовой жизни и войне. Также он дал поручения насчет членов семьи фронтовика, их здоровья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал