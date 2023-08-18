В Самаре вечером 18 августа встали трамваи

Предварительной причиной остановки трамваев стал обрыв контактной сети / Фото: samara.dtp.official

Вечером в пятницу, 18 августа 2023 года, с общественным транспортом Самары приключилась очередная беда. Встали трамваи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, движение трамваев оказалось парализовано от Социально-педагогического университета на улице Антонова-Овсеенко до остановки на пересечении улиц Ставропольской и XXII Партсъезда. По предварительным данным, произошел обрыв контактной сети. На месте работает аварийная бригада МП «ТТУ».

Самарцам, которые возвращались домой на трамваях, пришлось покинуть вагоны и пересаживаться на другой транспорт.

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