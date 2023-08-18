Пять полевых в запасе: «Крылья» назвали состав на матч с «Рубином»

"Крылья Советов" встретятся с "Рубином" на "Ак Барс Арене" в Казани. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Рубин» и «Крылья Советов» объявили списки игроков, которые примут участие в матче между этими командами 18 августа 2023 года.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Иву, Даку.

Запасные: Янович, Исмагилов, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Костюков, Бакаев, Безруков, Рахмоналиев, Уридия, Лисакович.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Гарре, Костанца, Бабкин, Салтыков, Хубулов, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Горшков, Барач, Витюгов, Иванисеня, Карпицкий.

Обращает на себя внимание, что в составе запасных «Крыльев», помимо двух вратарей, всего пять полевых игроков.

- Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, Роман Ежов, Илья Гапонов, Амар Рахманович, Денис Якуба не сыграют из-за повреждений, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 20.30 по самарскому времени (19.30 московского).