В Самаре из-за обвала грунта закрыли движение трамваев по ул. Галактионовской

Движение трамваев по ул. Галактионовской приостановили в оба направления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером в пятницу, 18 августа 2023 года, в историческом центре Самары закрыли движение трамваев. Ограничение ввели на улице Галактионовской. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
— Закрыто движение трамваев по улице Галактионовской от улицы Красноармейской до улицы Венцека в оба направления. Причина — обвал грунта, — рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в Самаре встали трамваи в районе педагогического университета на улице Антонова-Овсеенко. Движение составов оказалось парализовано из-за обрыва контактной сети. На месте работает аварийная бригада.
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