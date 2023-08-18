В Самаре потушили пожар в многоэтажке на ул. Краснодонской

Из горящего дома пожарные спасли 20 человек, в том числе пять детей Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре потушили пожар в многоэтажном доме на улице Краснодонской, 1. На борьбу с огнем ушло около трех часов.

- Пожар был ликвидирован в 17:38. По уточненной информации, его площадь составила 40 кв. м. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, огонь в многоэтажке вспыхнул в 14:20. Горели две квартиры на шестом и девятом этажах. Из здания спасли 20 человек, из них пять детей. Один человек погиб. Его тело нашли в квартире на шестом этаже. Личность погибшего пока неизвестна.

Для жильцов дома в школе № 83 развернули пункт временного размещения. В настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья владельцам пострадавших в огне квартир. Прокуратура уже организовала по факту происшествия проверку.

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