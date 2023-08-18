Дважды ударил ножом в голову: в Самаре задержали подозреваемого в нападении на налоговика

Следователи завели на жителя Самары уголовное дело о покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали подозреваемого в нападении на начальника одного из районных отделов ФНС. Это 42-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось днем в четверг, 17 августа 2023 года на улице Ставропольской в Самаре. Пьяный мужчина напал на 45-летнего налоговика. Он как минимум два раза ударил его ножом в голову. К счастью, потерпевший выжил — он смог убежать от преступника. Ему вовремя оказали медпомощь.

Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления. Ппомогают им в этом сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения. Скорее всего, его отправят под арест.

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