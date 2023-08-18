Пожар на Краснодонской в Самаре мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем

Тело погибшего мужчины нашли в квартире на шестом этаже Фото: СУ СК по Самарской области

Стала известна предварительная причина пожара на улице Краснодонской в Самаре 18 августа 2023 года. Огонь в многоэтажке мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- 18 августа 2023 года после тушения пожара в МКД на улице Краснодонской в Самаре было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем, - рассказали в ведомстве.

Следователи организовали по факту пожара доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, пожар на улице Краснодонской, 1 произошел в 14:20. Горели квартиры на шестом и девятом этажах. Из дома спасли 20 человек, в том числе пять детей. Погибшего, по информации ГУ МЧС по Самарской области, нашли в квартире на шестом этаже. Ликвидировать возгорание удалось в 17:38.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал