Появились фото с места обвала грунта на ул. Галактионовской в Самаре

Рельсы буквально повисли в воздухе

Появились фото с места обвала грунта на улице Галактионовской в Самаре. Асфальт ушел под землю в районе Троицкого рынка. Кадрами с места происшествия поделились читатели «КП-Самара».

— Асфальт провалился прямо под трамвайными путями. Под рельсами — пустота. Они буквально висят в воздухе, — рассказали очевидцы.

Напомним, из-за обвала грунта вечером в пятницу, 18 августа 2023 года, закрыли движение трамваев по улице Галактионовской. Ограничение ввели в оба направления на участке от улицы Красноармейской до улицы Венцека.

Кусок асфальта ушел под землю между трамвайными путями

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