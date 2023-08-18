Появились фото с места обвала грунта на ул. Галактионовской в Самаре

Рельсы буквально повисли в воздухе
Появились фото с места обвала грунта на улице Галактионовской в Самаре. Асфальт ушел под землю в районе Троицкого рынка. Кадрами с места происшествия поделились читатели «КП-Самара».
— Асфальт провалился прямо под трамвайными путями. Под рельсами — пустота. Они буквально висят в воздухе, — рассказали очевидцы.
Напомним, из-за обвала грунта вечером в пятницу, 18 августа 2023 года, закрыли движение трамваев по улице Галактионовской. Ограничение ввели в оба направления на участке от улицы Красноармейской до улицы Венцека.
Кусок асфальта ушел под землю между трамвайными путями
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