Губернатор оценил обновление школы № 3 и Студенческого сквера в Новокуйбышевске

Глава региона высоко оценил обновленные соцобъекты / Фото: Дмитрий Бурлаков

В пятницу, 18 августа 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Новокуйбышевск. Там он осмотрел ряд модернизированных соцобъектов: школу № 3 и Студенческий сквер рядом с Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина.

Так, глава региона проверил готовность школы № 3 к новому учебному году. В 2022-м после капитального ремонта там открыли еще один корпус на 500 учащихся. Дмитрий Азаров проверил качество работ, осмотрел ряд кабинетов, спортивный и актовый залы, столовую. Также он осмотрел библиотеку, где размещены стенды проекта «Сила в правде» с книгами и информацией об истории Великой Отечественной войны, о причинах и ходе СВО, о защитниках Отечества.

- Замечательная школа. Она полностью готова к 1 сентября, - отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров оценил благоустройство Студенческого сквера рядом с Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина. В рамках проекта «Содействие» там появился амфитеатр, где проводят различные мероприятия и тематические встречи. А по программе «Формирование комфортной городской среды» в сквере рядом в филиалом политеха сделали спортплощадку.

- Это пространство живет и собирает людей, здесь живет творчество. Наша замечательная библиотека сподвигает детей к творчеству. Новокуйбышевск живет культурной жизнью, на которую равняются другие города не только нашего региона, - подчеркнул глава региона.

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