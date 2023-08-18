В Тольятти произошло жесткое ДТП с участием «Весты» и пожарной машины

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадала пассажирка "Весты" / Фото: Происшествия Тольятти

Вечером в пятницу, 18 августа 2023 года, в Тольятти произошло жесткое ДТП с участием машины экстренных служб. На пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской столкнулись «Лада Веста» и «Урал» пожарных. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Пожарная машина ехала на вызов с включенными спецсигналами. Водитель «Весты» не пропустил ее на перекрестке. Пострадала девушка-пассажир легковушки, - поделились свидетели происшествия.

Подробности ДТП пока неизвестны. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что уточняют информацию о случившемся. Установить все обстоятельства и причины аварии предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

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