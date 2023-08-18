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НовостиПроисшествия18 августа 2023 18:35

В Самаре в Волге около острова Зелененький утонул 72-летний пенсионер

Тело пропавшего пенсионера нашли в Волге у острова Зелененький в Самаре вечером 18 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
С начала купального сезона в Самарской области утонули уже 37 человек

С начала купального сезона в Самарской области утонули уже 37 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возросло число погибших на воде. В пятницу, 18 августа 2023 года, стало известно еще об одном утонувшем. Это 72-летний пенсионер.

— По предварительной информации, мужчина пропал еще вчера. При каких обстоятельствах — неизвестно. Сегодня его нашли погибшим в районе острова Зелененький в Красноглинском районе Самары, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Работы проводили сотрудники ПСС региона. Они обнаружили тело пенсионера вечером 18 августа 2023 года, примерно в 20:00. Спасатели достали погибшего из воды и доставили его до берега.

Таким образом, в Самарской области с начала купального сезона (с 1 мая) утонули уже 37 человек. Среди них есть и дети — в водоемах региона погибли пятеро несовершеннолетних.

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