В Самаре во дворе «дома с часами» пройдет благотворительный фестиваль

Собранные на фестивале средства пойдут на восстановление старинного дома / Фото: vk.com/tomsawyerfest

В субботу, 19 августа 2023 года, в Самаре состоится благотворительный фестиваль. Его проведут организаторы проекта «Том Сойер Фест» во дворе «дома с часами» на улице Коммунистической, 5.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 16:00. Гостей мероприятия ждут мастер-классы по росписи исторических деталей, конкурсы, джазовые стандарты от Фефы, маркет товаров ручной работы и пицца. Также все желающие смогут расписать сувениры и потом забрать их с собой.

Все средства, собранные на благотворительном фестивале, направят на восстановление дома купца Кожевникова, который самарцам более известен как «дом с часами».

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