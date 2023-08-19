В Самарской области железнодорожник перевел мошенникам более 1,5 млн рублей

Сызранец взял кредит, чтобы закрыть несуществующий кредит, и перевел деньги мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один житель Самарской области стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты выманили крупную сумму денег у 45-летнего жителя Сызрани, который работает начальником участка железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В один из вечеров мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они заявили, что заметили подозрительную активность на его счету. Якобы кто-то пытается оформить на сызранца кредиты. Собеседники предложили выход из ситуации: самостоятельно взять заем, тем самым будто бы исчерпав кредитную историю, и перевести деньги на «безопасный» счет. Железнодорожник сделал все по инструкции и перевел более 1,5 млн рублей.

Мужчина понял, что его обманули, только ближе к утру. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто выманил деньги у сызранца.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают оформить кредит, перевести деньги на «безопасный» счет, назвать реквизиты карт или коды из СМС. Так делают только мошенники. При поступлении подобных звонков полицейские советуют прервать разговор.

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