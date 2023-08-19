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НовостиОбщество19 августа 2023 6:34

В Самаре 19 августа восстановили движение трамваев по ул. Галактионовской

Обвал грунта около Троицкого рынка устранен
Анастасия ФИЛАТОВА
Трамваи вновь ходят по ул. Галактионовской в оба направления

Трамваи вновь ходят по ул. Галактионовской в оба направления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 19 августа 2023 года, в Самаре возобновили движение трамваев по улице Галактионовской. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Напомним, движение составов по улице Галактионовской приостановили вечером в пятницу, 18 августа. Ограничение ввели на участке от улицы Красноармейской до улицы Венцека. Трамваи не ходили в оба направления из-за обвала грунта.

Очевидцы рассказали «КП-Самара», что провал образовался около Троицкого рынка. Яма появилась прямо под трамвайными путями. Из-за этого рельсы повисли в воздухе. К счастью, обвал удалось быстро устранить, и трамваи вновь вернулись на прежние маршруты.

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